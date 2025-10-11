Uğur Sarıkaya yazdı: Fenerbahçe için play-off bile hayal olur!

Fenerbahçe-Kızılyıldız maçı öncesi hem mücadelenin İstanbul'da oynanması hem de rakibin kaotik durumu nedeniyle sarı-lacivertlilerin bir şekilde parkeden galip ayrılacağını düşünüyorduk. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve hiç ummadığımız bir mağlubiyet aldı Fenerbahçe...

İlk iki maçını kaybeden ve başantrenör Sfairopoulos ile yollarını ayıran Sırp ekibi, yardımcı antrenör Tomovic yönetiminde oldukça hareketli ve iştahlı bir oyun çıkardı. Temsilcimizin 40 dakika boyunca skorda hiç öne geçememesi de dikkat çeken bir ayrıntıydı.

20 DAKİKADA 5 SAHA İÇİ İSABETİ...

İlk yarıda hücumda felaket bir performans vardı... Koskoca 20 dakikada dile kolay sadece 5 saha içi isabeti bulabildi geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe!

Üçüncü ve dördüncü çeyrekteki savunma gayretine ve hücum çeşitliliğine baktığımızda ise ilk yarıdaki korkunç performansa üzülmemek elde değil...

Kızılyıldız ilk 2 maç itibarıyla Euroleague'in en ne yaptığını bilmeyen, en dağınık takımı görüntüsündeydi. Fenerbahçe'nin böyle bir takıma karşı ilk yarıdaki performansı kabul edilemez!