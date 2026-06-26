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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Uğurcan Çakır: Eksik kaldık, hatalar yaptık!

        Uğurcan Çakır: Eksik kaldık, hatalar yaptık!

        A Milli Takım'da Uğurcan Çakır, ABD maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 11:09 Güncelleme:
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        "Eksik kaldık, hatalar yaptık!"

        Uğurcan Çakır, ABD karşılaşmasının ardındna sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

        Milli file bekçisinin paylaşımı şu şekilde:

        "Bu noktaya gelebilmek için çok çalıştık, çok emek verdik, çok mücadele ettik. Ancak demek ki bir yerlerde eksik kaldık, hatalar yaptık ve 24 yıl sonra katıldığımız bu turnuvaya erken veda ettik.

        Bunun üzüntüsünü tarif etmek gerçekten çok zor. Bizi 7'den 70'e destekleyen, dualarıyla ve sevgisiyle yanımızda olan ülkemizin her bir ferdinden içtenlikle özür diliyorum.

        Bugün turnuvaya bir galibiyetle veda edebilmek için sahada elimizden gelen her şeyi yaptık ve bunu başardık.

        Bu forma için, bu bayrak için daha iyisini başarmak adına her zaman daha çok çalışmaya devam edeceğiz."

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