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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Özel bakım evinde skandala 16 tutuklama | Batman haberleri | Son dakika haberleri

        Özel bakım evinde skandala 16 tutuklama!

        Batman'da, özel bir bakım merkezinde bakıma muhtaç insanlara kötü davranıldığı ve eziyet edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 kişi tutuklandı. Kurumda bakıma muhtaçların farklı illere gönderildiği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 10:11 Güncelleme:
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        Özel bakım evinde skandala 16 tutuklama!

        Batman'da, özel bir bakım merkezinde bakıma muhtaç insanlara kötü muamele ve eziyette bulunulduğu, lağım suyu içirildiği iddia edildi.

        16 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        İHA'daki habere göre iddiaların ardından başlatılan soruşturmada 16 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

        Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamada, söz konusu özel bakım merkezine yönelik iddia ve şikayetlerin ortaya çıkmasının ardından konunun ivedilikle değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiği belirtildi.

        Açıklamada, yürütülen adli soruşturma kapsamında gerçekleştirilen işlemler neticesinde 16 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiği ifade edildi.

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        AİLE BAKANLIĞI MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

        Öte yandan, iddiaların ortaya çıkmasının hemen ardından olayın idari boyutunun da tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 müfettiş görevlendirildiği kaydedildi.

        "OLAY YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

        Aynı gün içerisinde özel bakım merkezinden hizmet alan vatandaşların haklarının ve güvenliğinin korunması amacıyla ilgili kurumlar tarafından gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, bakım ve koruma hizmetlerinin güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülmesinin sağlandığı bildirildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla yürütülen adli ve idari süreçlerin ilgili kurumlar tarafından yakından takip edildiği vurgulandı.

        Kurumda bakıma muhtaçların farklı illere gönderildiği öğrenildi.

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