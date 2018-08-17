Ujpest - Mezokovesd Zsory sahaya çıkıyor

Macaristan NB I maçında Ujpest ile Mezokovesd Zsory, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:30. Maç öncesi Ujpest 5 puanla 6. sırada, Mezokovesd Zsory 4 puanla 7. sırada bulunuyor. Ujpest son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Mezokovesd Zsory, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 415. İddaa'da Ujpest kazanır 1.65, berabere biter 3.20, Mezokovesd Zsory kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Ujpest son haftadaki Mezokovesd Zsory müsabasında 2-3 yenildi.

Mezokovesd Zsory ise Ujpest maçında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Ujpest, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

Mezokovesd Zsory, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Mezokovesd Zsory 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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