Yenilmez Cimbom! Galatasaray'dan müthiş seri
Galatasaray'ın bileği bükülmüyor... Son olarak Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, resmi maçlarda yakaladığı müthiş serisini sürdürdü.
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı Beşiktaş’ı 2-1'lik skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte yenilmezlik serisini sürdürdü.
Resmi müsabakalardaki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada alan Aslan, daha sonra Süper Lig’de 15, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 2 olmak üzere oynadığı 23 mücadeleyi kaybetmedi.
Cimbom, geride kalan maçlarda 20 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
Sarı-kırmızılılar bu mücadeleyle birlikte ligde evindeki kaybetmeme serisini de sürdürdü.
Cimbom, ligde RAMS Park’ta en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı.
Aslan, bu karşılaşmanın ardından oynadığı iç sahada oynadığı 21 karşılaşmada 19 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
Öte yandan Galatasaray, Beşiktaş'ı devirerek ligdeki galibiyet serisini de 8 maça çıkardı.
Lige Kayserispor beraberliği ile başlayan Aslan, daha sonra oynadığı Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş’ı mağlup etmeyi başardı.