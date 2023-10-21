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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yenilmez Cimbom! Galatasaray'dan müthiş seri - Galatasaray Haberleri

        Yenilmez Cimbom! Galatasaray'dan müthiş seri

        Galatasaray'ın bileği bükülmüyor... Son olarak Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, resmi maçlarda yakaladığı müthiş serisini sürdürdü.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.10.2023 - 21:37 Güncelleme: 21.10.2023 - 22:18
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        Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı Beşiktaş’ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

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        Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte yenilmezlik serisini sürdürdü.

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        Resmi müsabakalardaki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada alan Aslan, daha sonra Süper Lig’de 15, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 2 olmak üzere oynadığı 23 mücadeleyi kaybetmedi.

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        Cimbom, geride kalan maçlarda 20 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

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        Sarı-kırmızılılar bu mücadeleyle birlikte ligde evindeki kaybetmeme serisini de sürdürdü.

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        Cimbom, ligde RAMS Park’ta en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı.

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        Aslan, bu karşılaşmanın ardından oynadığı iç sahada oynadığı 21 karşılaşmada 19 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

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        Öte yandan Galatasaray, Beşiktaş'ı devirerek ligdeki galibiyet serisini de 8 maça çıkardı.

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        Lige Kayserispor beraberliği ile başlayan Aslan, daha sonra oynadığı Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş’ı mağlup etmeyi başardı.

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        Galatasaray ligde gelecek hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacak.

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