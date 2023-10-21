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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş DERBİ SON DAKİKA! Beşiktaş kalecisi Mert Günok topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Mert Günok derbide kırmızı kart gördü!

        Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kırmızı kart çıktı. Siyah-beyazlıların tecrübeli kalecisi Mert Günok, 30. dakikada ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle VAR uyarısının ardından hakem Halil Umut Meler tarafından kırmızı kartla cezalandırılıp takımını 10 kişi bıraktı.

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        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 19:50 Güncelleme: 21.10.2023 - 20:05
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        Derbide kırmızı VAR!
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        Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbide siyah-beyazlı takım 10 kişi kaldı.

        Mücadelenin 30. dakikasında Beşiktaş savunmasının hatalı geri pasına Icardi hareketlendi. Pozisyonda kalesini terk eden Mert Günok, ceza sahası dışında topa müdahalede bulunurken, seken topu önünde bulan Icardi'nin vuruşunda savunma topu çizgiden çıkardı.

        Maçın hakemi Halil Umut Meler daha sonra VAR uyarısıyla pozisyonu ekranda izledi ve Mert Günok'un ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiğine hükmedip tecrübeli kaleciye kırmızı kart gösterdi. 10 kişi kalan Beşiktaş'ta Rashica oyundan alınırken, yerine kaleci Ersin Destanoğlu oyuna girdi.

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