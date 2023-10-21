Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu kırdı!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinde attığı golle Rumen efsane Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçti.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı kulübün yıldız ismi Mauro Icardi, derbide de fileleri havalandırarak adını tarihe yazdırdı.
26. dakikada ağları sarsan Arjantinli santrfor, Süper Lig'deki 8. derbisinde 9. golünü kaydetti.
Icardi, attığı bu golle 8 gollü Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak, Galatasaray tarihinin derbilerde en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu.
Öte yandan Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 15 resmi karşılaşmada 13 kez ağları havalandırdı.
Mauro Icardi, Süper Lig maçlarında 9. golüne imza atıp krallık yarışında zirveye yerleşirken, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında ise 4 kez topu filelere gönderdi.
Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü ve Kayserispor maçları haricinde her takıma gol attı.