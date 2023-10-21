Karşıyaka ilçesinde, dün, kapısı açık halde hareket eden minibüsten düşen Yıldız Öçal (61) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öçal, bugün ikindide gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay dün öğle saatlerinde Bestekar Yusuf Nalkesen Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evli ve 2 çocuk annesi Yıldız Öçal, alışveriş merkezine gitmek için Karşıyaka-Şemikler minibüsüne bindi. Öçal kısa bir süre sonra kapısı açık halde hareket halindeki minibüsten dışarı düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Öçal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öçal bugün Goncalar Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Öçal'ın eşi Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi eşi Hüseyin Öçal, kızları ve sevenleri katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan namazın ardından Öçal'ın cenazesi Doğançay Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

BAŞKALARININ DA CANI YANMASIN

Öçal'ın yeğeni Eren Ayaz, olayda ihmal olduğunu söyledi. Ayaz, Bu olayda ihmal olduğunu düşünüyoruz. Ayakta yolcu alınmamalı, kapı kapalı olmalı. Biz olayla ilgili bilgi almakta zorluk yaşıyoruz. Görgü tanığı veya ipucuna ulaşamadık. Olayı görenler, tanık olanlardan rica ediyorum. Bize ulaşın. Tıka basa araçları dolduruyorlar. Şoförlerin sicili temiz olmalı. Denetimlerden geçirilmeleri gerekiyor. Bu şekilde devam edilirse bu ne ilk ne son olur. Başkalarının da canı yanmasın dedi.

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