Okan Buruk'tan Icardi için sakatlık açıklaması!

"Mauro Icardi'nin topuğunda bir ağrı vardı. Kenarda bandajı çıkardı, ağrı arttı. Soyunma odasında da ağrısı vardı. Şu anda ağrı var, net durumunu MR sonrası göreceğiz."

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"SÜPER KUPA TARİHİNİ DOĞRU BULMUYORUM"

Fenerbahçe ile oynayacakları TFF Süper Kupa maçının yerinin hatırlatılması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Süper Kupa için bence yeri tartışılır. Kulüplerin ne düşündüğü de önemli, kulüplere belki önemli gelir olacak. Birçok ülke bunu yapıyor. İspanya da bunu yapılıyor. Zamanı olarak yanlış bir zaman olduğunu tekrarlamak istiyorum. Avrupa’da oynuyoruz, ligde yoğun tempoda oynuyoruz. Oyuncuların tatil yapacağı tek hafta vardı. 24 Aralık’ta zaten derbi var. 6 gün sonraya maç koyulması, bu oyunculara tatil yapma diyoruz. Dünyada büyük bir konu, milli maçların, Avrupa’daki maçların çokluğu. Bu oyuncuların insan olduğunu unutuyoruz. Bu oyuncuların dinlemesi de gerekiyor. Belki ailesiyle, sevdikleriyle buluşacak. Tarih olarak doğru bulmuyorum. Diğer konuda saygı duyuyorum. Tabii ki gidip oynayacağız" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde salı günü RAMS Park’ta oynayacakları Bayern Münih maçı için ise Okan Buruk, "Rakibimizi analiz edeceğiz. Ona göre rakibimize karşı planımızı oluşturacağız. Çok fazla çalışma şansımız da yok. Yarın sabah antrenman yapacağız. Öbür gün taktik idmanı olacak. Önemli olan oyuncularımı dinlendirmek. Oyunla ilgili karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.