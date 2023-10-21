Galatasaray - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Sahasında çıktığı son 20 maçta mağlup olmayan Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Cimbom, son 22 resmi maçında ise mağlubiyet yüzü görmedi... Süper Lig'in kalan bölümünde beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş dış sahada Galatasaray ile yaptığı son 6 mücadeleyi kazanamadı. Mevcut durumdaki tabloda Beşiktaş için Galatasaray maçı, bir derbinin ötesinde camianın kaderini belirleyecek bir maça dönüşmüş gibi durumda...

STAT: RAMS Park

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Icardi

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Colley, Amartey, Zaynutdinov, Tayfur, Amir, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar

TEKNİK DİREKTÖR: Burak Yılmaz

Geçen sezon şampiyon tamamladığı lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

Süper Lig'in kalan bölümünde beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Hanesine 16 puan yazdıran siyah-beyazlı ekip, haftaya 4. sırada girdi.

GALATASARAY

LİGDE SON 7 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Bitexen Antalyaspor'u mağlup etti.

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SAHASINDA KAYBETMEYİ UNUTTU

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 20 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 20 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 18 galibiyet, 2 beraberlik aldı SON 22 RESMİ MAÇINDA YENİLMEDİ Galatasaray, son 22 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

Cimbom bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 8, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 16 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. ICARDI TUTULMUYOR Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, takımının gol yollarındaki en etkili ismi olarak öne çıkıyor. Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 14 resmi karşılaşmada 12 kez ağları havalandırdı. Mauro Icardi, Süper Lig maçlarında 8, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında ise 4 kez topu filelere gönderdi. REKLAM BEŞİKTAŞ Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano'ya karşı sahasında aldığı 3-2'lik mağlubiyetin ardından kaos ortamına giren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş istifa etmiş, yönetim de olağanüstü kongre kararı almıştı. Ancak siyah-beyazlı yönetim, 6 Ekim'deki ilk açıklamasında ''Kongre tarihi önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir'' demesine rağmen sessizliğe büründü ve 14 gündür yeni bir tarih açıklamadı.

Beşiktaş yönetiminin bu sessizliği 'Başkan Ahmet Nur Çebi Galatasaray maçını bekliyor, kararını bu maçın skoruna göre açıklayacak'' şeklinde yorumlar yapılmasına sebebiyet verdi. Mevcut durumdaki tabloda Beşiktaş için Galatasaray maçı, bir derbinin ötesinde camianın kaderini belirleyecek bir maça dönüşmüş gibi durumda.... DEPLASMANDA 6 MAÇTIR GALATASARAY'I YENEMİYOR Beşiktaş, dış sahada Galatasaray ile yaptığı son 6 mücadeleyi kazanamadı. Kara Kartal, sarı-kırmızılılara karşı deplasmandaki son galibiyetini 2016-2017 sezonunda aldı. Söz konusu sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 27 Şubat 2017'de oynanan maçtan Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 galip ayrılmıştı.

İki takım arasında RAMS Park'ta oynanan son 6 karşılaşmanın 5'ini Galatasaray kazanırken, 1'i ise berabere sonuçlandı. TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİ, RAKİP YİNE GALATASARAY Beşiktaş, geçen sezonun ardından 2023-2024'te de teknik direktör değişikliği sonrası ikinci maçını Galatasaray'a karşı oynayacak. Siyah-beyazlı takımda Şenol Güneş'in istifa etmesinin ardından teknik sorumluluk görevine getirilen Burak Yılmaz, ikinci sınavını Galatasaray önünde verecek. Beşiktaş, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı ilk müsabakada İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. REKLAM Geçen sezon Valerien Ismael'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Güneş de ikinci maçına Galatasaray'a karşı çıkmıştı. Sarı-kırmızılı takım, sahasında oynadığı müsabakayı 2-1 kazanmıştı. NOTLAR... * 354. randevu Galatasaray ile Beşiktaş rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı’nda oynanan maçla başladı. O karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 353 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 125 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 114 defa rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray’ın 493 golüne, Beşiktaş 463 golle karşılık verdi. * Ligde de Galatasaray önde İki takım Süper Lig tarihinde 130 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 48, siyah-beyazlılar ise 39 kez gülen taraf oldu. 43 mücadelede de kazanan taraf çıkmadı. Aslan 159 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 139 kez gol sevinci yaşadı. * İki takım arasındaki son 10 maç REKLAM Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 resmi maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki son 10 lig karşılaşmasında Beşiktaş 5 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray ise 4 kez rakibini mağlup etti, 1 müsabaka da berabere tamamlandı. İki takım arasında oynanan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle: 02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig) 05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig) 27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig) 15.03.2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Lig) 17.01.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Lig) 08.05.2021 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 (Lig) 25.10.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig) 14.03.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig) 05.11.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig) 30.04.2023 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (Lig) * RAMS Park'ta 10 milyar TL'lik derbi Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray ile Beşiktaş derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor. Transfermarkt’ın verilerine göre Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 236 milyon Euro’luk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda zirvede yer alıyor. Kartal'ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 129 milyon Euro ve üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 10 milyar 850 milyon TL.