Kahire'de Gazze konulu Barış Zirvesi: Türkiye'den Bakan Fidan katılıyor

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 15. günde sürerken bugün Kahire'de düzenlenen 'Uluslararası Gazze Barış Zirvesi'ne dünyadan pek çok ülke katılıyor.

Zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

"AYRILMAYACAĞIZ"

Filistin Devlet Başkanı Abbas zirvedeki konuşmasında "Ayrılmayacağız, topraklarımızda kalacağız" ifadelerini kullandı.

Abbas konuşmasında "Okul, hastane fark edilmeksizin siviller hedef alınıyor" diye ekledi.

PEK ÇOK ÜLKE KATILIYOR

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin ev sahipliği yapacağı zirvede Katar, Yunanistan, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Irak, İtalya, Güney Afrika ve Güney Kıbrıs liderleri de yer alacak.

Zirveye ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Temsilcisi Joseph Borrel, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da katılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bakanımız, 21 Ekim 2023 tarihinde Kahire’de düzenlenecek, Gazze’deki gelişmeler, Filistin davasının geleceği ve barış sürecinin ele alınacağı Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Mısır’ı ziyaret edecektir. Zirve vesilesiyle Bakanımızın ikili görüşmelerde bulunması da öngörülmektedir” denilmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.