Ukrayna Büyükelçiliği açıkladı: Rus konvoyu böyle vuruldu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Rusya-Ukrayna birlikleri arasında çatışmalar sürerken, Ukrayna ordusu Bayraktar TB2 SİHA’ları da kullanıyor.

Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçiliği’nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Ukrayna Hava Kuvvetleri, Bayraktar TB2 SİHA’ları kullanarak Kherson şehrine giren Rus konvoyu etkisiz hale getirdi” denildi ve o anların bir videosu paylaşıldı.

— Ukraine in Turkey (@UKRinTR) February 26, 2022



"DÜNYA RUS GEMİLERİNE SULARINI KAPATARAK EN GÜÇLÜ CEVABI VEREBİLİR"

Ukrayna Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Dünya, Rus gemilerine sularını kapatarak en güçlü cevabı verebilir” denildi.

Ukrayna Büyükelçiliği sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Zmiiniy Adamızı kahramanca savunan sınır muhafızların hala hayatta olması ihtimali var! İnşallah öyledir. Dünya ise egemen bir devletin sınır muhafızlarının haince vurulması olayına, Rus gemilerine sularını kapatarak en güçlü cevap verebilir” ifadelerini kullandı.