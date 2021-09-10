Zelenskiy’den Rusya açıklaması 0:00 / 0:00

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, cuma günü yaptığı açıklamada, komşu Rusya ile topyekûn savaşın bir olasılık olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile kapsamlı bir görüşme yapmak istediğini dile getirdi.

Yalta Avrupa Stratejisi (YES) zirvesinde, 2014 yılında Kırım Yarımadası'nı Ukrayna'dan alan ve Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçıları destekleyen Rusya ile gerçekten bir dış savaşın olup olmayacağı sorusuna Zelenskiy, "Bence böyle bir şey olabilir.” dedi

Rusya ile savaş ihtimalini dışlamayan Vladimir Zelenskiy: "Bu olabilecek en kötü şey ama ne yazık ki bu olasılık var." diye ekledi.

Ukrayna'nın NATO'ya katılımı konusunda doğrudan bir pozisyon alınmadığını söyleyen Zelenskiy, "Ukrayna'nın uzun zamandır hazır" olduğunu söyledi.

"ONU DÜŞÜNECEK ZAMANIM YOK"

Moskova, Ukrayna'yı barış görüşmelerine olan ilgisini kaybetmekle suçlarken Zelenskiy cuma günü yaptığı açıklamada Putin için "Dürüst olmak gerekirse, onu düşünecek zamanım yok." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Zelenskiy, Rusya'yı sorunları çözmek ve çatışmayı durdurmak için adım atmamakla suçladı.