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        Haberler Dünya Ukrayna lideri Zelenskiy'den kritik açıklama: Diplomatik yollar bulmalıyız | Dış Haberler

        Ukrayna lideri Zelenskiy'den kritik açıklama: Diplomatik yollar bulmalıyız

        3 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, ABD'nin başına yeniden Donald Trump'ın seçilmesiyle ne duruma evrileceği tartışılırken; Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Diplomatik yollarla topraklarımızı yeniden almanın bir yolunu bulmalıyız" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 10:38 Güncelleme: 02.12.2024 - 10:38
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        Zelenskiy: Diplomatik yollar bulmalıyız
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        ABD Başkanlığı'na savaşı hızla bitirme vaadi veren Donald Trump'ın seçilmesi, Ukrayna'daki dengeleri değiştirdi. Ukrayna lideri Zelenskiy'e mesafeli tutumuyla bilinen Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirme planı tartışılırken, Zelenskiy'den kritik bir açıklama geldi.

        Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy Kyodo News'e verdiği röportajda Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarının bir kısmını geri almak için diplomatik çözümler bulması gerektiğini söyledi.

        Zelenskiy, haber ajansına verdiği demeçte bu tür adımların “ancak yeterince güçlü olduğumuzu bildiğimizde” düşünülebileceğini belirtti.

        Habere göre Zelenskiy, ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump ve ekibinin, Ukrayna'nın 'zafer planını' incelediğini ve bazı şeyleri daha ayrıntılı açıklamak için onlarla ek görüşmeler beklediğini ifade etti.

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