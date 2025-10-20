Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'ya baskı uygulanması konusunda Macron ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya'ya baskı uygulanması konusunu görüştüğünü belirtti ve yakın gelecekte kendisiyle bir araya gelmeyi planladıklarını duyurdu.

"Savaşı başlatana baskı yapmak çözümün anahtarıdır" diyen Zelenskiy, "Emmanuel ile tüm güncel diplomatik konuları ve ortaklarımızla son temaslarımızı ele aldık" dedi.

Trump: Yapmaları gereken savaş hatlarında durmak

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın "savaş hatlarında durması" ve mevcut toprak durumunu gelecekteki müzakerelerin temeli olarak kabul etmesi gerektiğini önermişti.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile son görüşmesinde "tüm Donbas bölgesinin Moskova'ya devredilmesi çağrısı yaptığı" iddialarını reddederek, "Hayır, bunu hiç konuşmadık. Yapmaları gereken, oldukları yerde, yani savaş hatlarında durmak." ifadesini kullanmıştı.