Ukrayna, Rusya'nın dün yaptığı füze saldırılarında ölenlerin sayısının 39'a çıktığını bildirdi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusu tarafından ülkesine yönelik dün gerçekleştirilen füze saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini belirtti. Öte yandan Ukrayna tarafından Rusya'nın Belgorod şehrine düzenlenen füze saldırısında 10 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi yaralandığı bildirildi

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın çeşitli kentlerine yönelik dün sabah yapılan saldırıların ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Füze saldırıları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 39'a çıktığını kaydeden Zelenskiy, 159 sivilin de yaralandığını aktardı.

Rusya'nın saldırılarını "terör saldırıları" olarak nitelendiren Zelenskiy, hasar medyana gelen 120 şehir, köy ve yerleşim alanlarında arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

KİEV'DE BİR GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ REKLAM Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise yaptığı açıklamada, başkentteki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Kiev'in Şevçenski Semti'nde enkaz altında kalan 16 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydeden Kliçko, 1 Ocak'ta bir günlük yas ilan etti.

UKRAYNA'DAN RUSYA'YA FÜZE SALDIRISI İHA'nın haberine göre Ukrayna tarafından Rusya'nın Belgorod şehrine düzenlenen füze saldırısında 10 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi yaralandı. Rusya tarafından dün Ukrayna kentlerine düzenlenen geniş çaplı hava saldırılarına Ukrayna’dan misilleme geldi. Rusya’nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod şehrine bugün Ukrayna güçleri füze ile vurdu. Saldırıda 1’i çocuk 10 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye gelen acil kurtarma ekipleri ve ambulanslar yaralanan 45 kişiyi çevredeki hastanelere götürdü. REKLAM Kent merkezindeki bir binanın yanı sıra toplu taşıma araçlarının da büyük hasar gördüğü saldırıda itfaiye ekipleri yanan bina ve araçları söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Şehrin tüm bölgelerinde Rus kolluk kuvvetleri geniş güvenlik önlemleri alırken, muhtemel saldırılara karşı kent sakinlerine “evlerinizden çıkmayın” çağrısı yapıldı. İmkanı olanların ise sığınaklara girmesi yönünde tavsiyeler verildi.

HAZIRLANAN RAPOR PUTİN'E SUNULDU Ukrayna'nın füze saldırısı sonrası Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklama yaptı. Kentte yaşanan olaylarla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı'ndan raporlar alındığını belirten Peskov, bu raporların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunulduğunu ve Rus hükümetinden bazı bakanların da Belgorod şehrine yönlendirildiğini açıkladı. Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir