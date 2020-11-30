Ukrayna, Rusya'yı Kırım Platformuna davet için uygun yöntem arıyor

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Ukrayna medyasında yer alan habere göre Ceppar, Rusya'nın Kırım'daki durumdan sorumlu olduğu için Kırım Platformuna katılması gereken ilk ülke olduğunu vurguladı.

Bu nedenle Rusya'yı kesinlikle platforma davet edeceklerini belirten Ceppar, "Davet edeceğimizi daha önce açıklamıştık. Davet için uygun yöntem arıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı uluslararası gündeme taşımak için Kiev'de Kırım Platformu'nun gerçekleştirileceğini açıklamıştı.