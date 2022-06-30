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Ukrayna, Suriye ile diplomatik ilişkileri kesti

Suriye'nin, Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanımasının ardından Ukrayna, Suriye ile olan diplomatik ilişkilerini kesti

Ukrayna, Suriye ile diplomatik ilişkileri kesti
Ukrayna'dan Suriye kararı
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İHA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Suriye’nin Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımasının ardından Ukrayna’nın Suriye ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı.

ZELENSKIY: DEĞERSİZ BİR HAREKET

İHA'nın haberine göre; Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Suriye arasında artık diplomatik ilişkilerin olmayacağını belirterek, Suriye'ye yönelik yaptırım baskısının "daha da artırılacağını" açıkladı. Zelenskiy ayrıca, Suriye'nin söz konusu hareketini “değersiz” olarak nitelendirdi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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