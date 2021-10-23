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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan'dan Apple'a davet

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Apple'ın Türkiye ve İstanbul’daki 3. mağazası Bağdat Caddesi'nin açılışı ile ilgili açıklama yaptı Apple'ı Türkiye’de üretim yapmaya davet etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan'dan Apple'a davet
HABERTURK.COM

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Apple'ın yeni mağazasını ziyaret etti. Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Apple'ın CEO'su Tim Cook'u tebrik etti ve Apple'ı Türkiye'de üretim yapmaya davet etti.

Apple'ın CEO'su Tim Cook Apple’ın Türkiye ve İstanbul’daki 3. mağazası ile ilgili twet atmış ve "İstanbul'daki yeni güzel mağazamız Apple Bağdat Caddesi ile tanışın. Bu canlı topluluğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz ve müşterileri bu muhteşem yeni alana davet etmek için sabırsızlanıyoruz." demişti.

ELON MUSK'TAN TİM COOK'A YANIT

Elon Musk, Tim Cook'un İstanbul'da açılan yeni mağaza açılışı paylaşımı tiye aldı. Musk, Tim Cook'un Bağdat Caddesi paylaşıma, Apple’ın 199 TL’ye satışa sunduğu parlatma bezini kastederek, "Gelin, Apple bezini görün!" diyerek yanıt verdi.

Bakan Yardımcısı Sayan, Apple Bağdat Caddesi mağazasını TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila ve Apple Türkiye Ülke Direktörü Resan Yüner ile birlikte gezdi.

Apple’ın Türkiye ve İstanbul’daki 3. mağazası Bağdat Caddesi’nde açıldı. Apple Bağdat Caddesi, İstanbul’a özel bir “Today at Apple” programı ve Artırılmış Gerçeklik sergisi ile hizmete girdi.

ABD'li teknoloji şirketinin Bağdat Caddesi'ndaki Apple Store'u, Apple’ın Türkiye’deki üçüncü perakende satış mağazası oldu.

Zorlu Center ve Akasya AVM’deki mağazalarının ardından İstanbul’daki 3. Apple Store olan Bağdat Caddesi’ndeki iki katlı mağazada, müşteriler Apple ürün ve servislerini inceleyebilecek.

Apple Bağdat Caddesi'nde tüketiciler alışveriş yapabildikleri gibi “Today at Apple” adı verilen atölye çalışmalarına da katılabilecekler.

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