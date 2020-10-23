"Bu maçın rövanşı da var"

ULEB Avrupa Kupası'nın grup aşamasında 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

A Grubu'nda salı günü Sırbistan'ın Partizan NIS ekibini konuk eden Bahçeşehir Koleji, salondan 82-76 mağlup ayrıldı.

Bu skorla 4. maçını da kaybeden Bahçeşehir Koleji, 6 takımın mücadele ettiği grupta tek galibiyeti olmayan takım konumunda bulunuyor.

BURSA, CANARIA'YI GEÇEMEDİ

Kupada mücadele eden diğer Türk temsilcisi Frutti Extra Bursaspor da D Grubu'ndaki son maçında İspanya ekibi Herbalife Gran Canaria'yı konuk etti.

İstediği oyunu parkeye yansıtamayan yeşil-beyazlılar, 94-76 mağlup oldu.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Bursa temsilcisi, oynadığı 3. müsabakadan da mağlubiyetle ayrılarak puan cetvelinin son sırasında yer aldı.

Frutti Extra Bursaspor'un 2. haftada Slovenya deplasmanındaki Cedevita Olimpija maçı, rakip takımda tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

SEZER SEZGİN: PANDEMİ TAKIMIMIZI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, henüz galibiyetle tanışamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Avrupa arenasına ilk çıktıkları senede hedeflerinin Bursalılara Avrupa maçları izletmek olduğunu belirten Sezgin, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinden dolayı maçların seyircisiz olması, gücünü seyirciden alan takımımızı olumsuz yönde etkiledi. Tecrübenin ön planda olduğu Avrupa arenasında 3 maçın günahının olmadığını, elimizden geldiğince zevkli maçlar izletmeye çalışacağımızı söyleyebilirim. Çok kısa sürede, okul salonlarında mücadele ederken bugün Avrupa arenasında mücadele ediyoruz. Bunun gururu yeter."

PUAN DURUMLARI

A Grubu

Takımlar O G M AS YS P 1. Joventut Badalona 4 4 0 352 309 8 2. Partizan NIS 4 2 2 329 327 6 3. Unics Kazan 3 2 1 260 243 5 4. Umana Reyer Venezia 3 1 2 236 265 4 5. Bahçeşehir Koleji 4 0 4 318 361 4 6. JL Bourg Basket 2 1 1 176 166 3

D Grubu

Takımlar O G M AS YS P 1. Dolomiti Energia Trentino 4 4 0 303 253 8 2. Herbalife Gran Canaria 4 3 1 342 317 7 3. Promitheas Patras 4 2 2 307 320 6 4. Nanterre 92 4 1 3 299 329 5 5. Cedevita Olimpija 3 1 2 211 209 4 6. Frutti Extra Bursaspor 3 0 3 246 280 3