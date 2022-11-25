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Haberler İş-Yaşam Ülker ve Yıldız Teknik Üniversitesi gıda sektörünün geleceğine yön verecek  
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Ülker ve Yıldız Teknik Üniversitesi gıda araştırması için işbirliğine gitti 

Ülker, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümüyle önemli bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliğiyle akademi ile Ülker arasında köprü kurulması ve önümüzdeki dönem gıda alanındaki Ar-Ge çalışmalarına ivme kazandırılması amaçlanıyor.

Ülker ve Yıldız Teknik Üniversitesi gıda sektörünün geleceğine yön verecek  
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Gıda şirketi Ülker ile Ar-Ge'de lider mottosuyla kendini sürekli geliştiren, bir araştırıma üniversitesi olan Yıldız Teknik Üniversitesinin Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Gıda Mühendisliği Bölümü Ar-Ge alanında iş birliği anlaşması imzaladı. Ar-Ge çalışmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belgelenmiş üç farklı Ar-Ge Merkezi’nde yürüten Ülker, imzaladığı bu anlaşmayla örnek bir Üniversite&Sanayi iş birliği modeline de imza atmış oldu.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa kampüsünde düzenlenen törene, YTÜ Ar-Ge’den sorumlu Rektör Yrd. Prof. Dr. Bestami Özkaya, Ülker Ar-Ge Başkan Yardımcısı Ali Sertakan ve YTÜ Kimya-Metalürji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Sağdıç katıldı. Ayrıca, Kimya Metalürji Fakültesi dekan yardımcıları, bölüm başkanları ve Gıda Mühendisliği öğretim üyeleri de törende hazır bulundu.

ORTAK PROJELER YÜRÜTÜLECEK

Anlaşma kapsamında, Ülker çatısı altında Çikolata, Unlu Mamüller ve Sakız Şekerleme Ar-Ge Merkezleri, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Gıda Mühendisliği ve ilgili bölümlerle ortak projeler yürütecek. İhtiyaçlar doğrultusunda ulusal ve uluslararası platformlarda projeler geliştirilmesi, öğrencilerin gelişimi için endüstriyel çalışmalar yürütülmesi gibi bir çok planı kapsayan anlaşma, Ar-Ge kültürünün yaygınlaştırılması için organizasyonlar ve etkinliklerle de desteklenecek.

GELECEĞE YATIRIM

Ülker ile YTTO ve YTÜ Gıda Mühendisliği arasında imzalanan iş birliği anlaşmasının önemine değinen Ülker Ar-Ge Başkan Yardımcısı Ali Sertakan, şunları söyledi: “Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (YTTO) ve Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümüyle Ar-Ge alanında iş birliği yapılmasına yönelik önemli bir adım attık. Bu sayede Ülker çatısı altındaki Çikolata, Unlu Mamüller ve Sakız Şekerleme Ar-Ge Merkezlerimiz; Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ve ilgili diğer Bölümler ile ihtiyaç duyulan alanlarda bilimsel danışmanlık desteğinin yanı sıra ulusal ve uluslararası platformlarda yürütülecek ortak Ar-Ge projeleri geliştirme imkânı da bulacak.

Bugünkü iş birliğimizin en önemli satır başlarından biri de İK alanında… Bu anlaşmamız öğrencilere akademisyen danışmanlığı, projelerinde mühendis uzmanlığı desteği, staj ve yarı zamanlı iş imkânı gibi birçok fırsatı da içinde barındırıyor. YTTO ile imzaladığımız bu anlaşmanın aynı zamanda Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımıza da önemli katkı sağlayacağına ve Ülker’e güç katacağına, gıda sektörünün geleceğine yön vereceğine inanıyoruz.”

AKADEMİYE GÜÇ KATACAK

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Ar-Ge’ den sorumlu Rektör Yrd. Prof. Dr. Bestami Özkaya da yapılan iş birliğiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), son yıllarda stratejik planlarında Ar-Ge çalışmalarını ön plana çıkarıyor, yapılan yayın, proje ve girişimcilik çalışmaları ile bir Ar-Ge üniversitesi performansıyla ulusal ve uluslararası listelerde sıralamanın başlarında yer alıyor. Bu anlayış ile ulusal ve uluslararası ölçekte birçok başarılı projeye imza atan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Ülker firmasıyla yapılan Ar-Ge anlaşmasıyla da Sanayi Üniversite iş birliğine bir yenisini ekliyor, anlaşmanın tüm taraflar için güzel çıktılar getirmesini ve hayırlı olmasını diliyorum.”

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Kimya-Metalürji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Sağdıç ise “Üniversitemiz ve sanayi iş birliği çerçevesinde, Ülker ile önemli bir Ar-Ge iş birliği sözleşmesi imzaladık. Üniversitemiz YÖK'ün Ar-Ge üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan bir üniversite ve Ar-Ge’ye büyük bir önem veriyor. Özellikle Gıda Mühendisliği bölümümüz Ar-Ge konusunda dünya sıralamasında da önemli bir yere sahip. Artık üniversitemizde araştırma faaliyetlerinin ticarileşmesiyle katma değer oluşturması ve sonuçlanması gerektiği fikrindeyiz. Bu bağlamda bütün araştırma faaliyetlerimizi bu yönde hedefliyoruz. Her iki tarafa da değer katacak bu anlaşmayı imzalayan Ülker firması yöneticilerine teşekkür ediyor ve bu anlaşmanın üniversitemiz için önemli açılımlar sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

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