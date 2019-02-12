Fransa'da yapılan yeni bir araştırma, ultra işlenmiş ürünlerin insanlarda erken ölüm riskini yüzde 14 artırdığını ortaya koydu.

JAMA Internal Medicine dergisinde yayınlanan araştırmanın yazarları, "Ultra işlenmiş gıdaların teknolojik ve kozmetik amaçlı kullanılan katkı maddelerini içerdiğini ve endüstriyel olarak üretildiğini belirtti.

Ultra işlenmiş yiyecekler çoğunlukla atıştırmalıklar, tatlılar ve hazır yiyeceklerden oluşuyor. Uzmanlar, bu yiyeceklerin tüketimlerinin son yıllarda büyük ölçüde arttığına dikkat çekerek, bu eğilimin ise kanser ve kardiyovasküler hastalıklar dahil olmak üzere kronik hastalıklar nedeniyle erken ölümlerde artışa yol açabileceğini vurguladı.

ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR GİTGİDE BESLENMEMİZE YERLEŞİYOR

Yeni yapılan araştırmalar, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yetişkinin toplam diyetinin yüzde 61'inin ultra işlenmiş gıdalardan oluştuğunu, Kanada'da yüzde 62 ve Birleşik Krallık'ta ise bu oranın yüzde 63'e çıktığını ortaya koydu. Fakat uzmanlar, bu tür beslenmenin, obezite, yüksek tansiyon ve kansere yol açtığını vurguladı.

Araştırmacılar, işlem görmüş gıdalar ile erken ölüm riski arasındaki ilişkiyi anlamak için iki yıl boyunca 45 yaş ve üstü 44 bin 551 Fransız yetişkini inceledi. Her katılımcının genel beslenme ve ultra işlenmiş gıdalar tüketimini hesapladı. Çalışmada, aşırı işlenmiş gıda tüketimi, genç nüfus, düşük gelir, düşük eğitim düzeyi, yalnız yaşamak, yüksek BKİ (Beden Kitle Indeksi) ve düşük fiziksel aktivite düzeyi ile ilişkilendirildi.

ERKEN ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 14 ARTIYOR

Çalışma süresi boyunca 602 katılımcının hayatını kaybettiğini açıklayan araştırmacılar, aşırı işlem görmüş gıdaların oranındaki her yüzde 10'luk artışta, erken ölüm riskinin yüzde 14 arttığını hesapladı.

Bu sonuçları doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyleyen uzmanlar, yine de katkı maddelerinin ve yüksek sıcaklıkta işleme maruz kalan ürünlerin sağlığı olumsuz yönde etkileyen faktörler olabileceğini söyledi.

PAKETİ ÖNDEN ARKAYA DOĞRU OKUYUN

Teksas Üniversitesi Beslenme Bilimleri Bölümü Başkanı Molly Bray, "Bulgular, katkı maddelerinin beyin fonksiyonu ve sağlık üzerindeki zararlı etkileri hakkında bugüne kadar bildiklerimizi veriyor" dedi.

Amerikan Rutgers Üniversitesi Beslenme Bilimleri Bölümü'nden Doçent Nurgül Fitzgerald, aşırı işlemden geçmiş ürünlerin büyük bir gıda kategorisi olduğunu söyleyerek, “Hızlı bir dünyada yaşıyoruz ve insanlar buna uygun çözümler arıyor. Çabuk hazırlanan yemekleri tercih ediyorlar. Yemek seçerken, çoğu tüketici en çok lezzete önem veriyor. Ancak fiyat ve rahatlık da önemli. Ultra işlenmiş yiyecekler de, kolaylık faktörü nedeniyle listenin en üstünde yer alıyor" açıklamasında bulundu.

Fitzgerald, insanların hazır yemek satın aldıklarında sadece paketin önüne değil aynı zamanda arkalarına da bakmalarını önerdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Malzemeler listesine bakın. Yiyeceğinizin içine giren tüm malzemeleri anlıyor musunuz, okuduğunuzu anlayacağınız malzemelerden oluşmuş ürünleri satın alın."