Amerika'da sağlıklı yaşam alanında tüyolar veren eatthis.com insan sağlığına zarar verebilecek 30 ürünü açıkladı.
Açıkladığı 30 besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti.
İşlenmiş et
Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz
Tavuk nugget
Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan
Aşırı yağda kızartılmış yiyecekler
Zararlı içerik: Hidrojenize yağ
Konserve çorba
Zararlı içerik: Monosodyum glutamat
Sporcu içeceği
Zararlı içerik: Yapay boya, ağaç reçinesi
Şekerli kahvaltılık gevrek
Zararlı içerik: İşlenmiş karbonhidrat ve şeker.
Tatlandırıcı
Zararlı içerik: Sukraloz
Dondurma
Zararlı içerik: Soya yağı, titanyum dioksit, yapay renklendirici
Beyaz şeker
Dondurulmuş ara sıcak
Zararlı içerik: Sodyum, trans yağlar
Yapay çikolatayla kaplanmış gıdalar
Zararlı içerik: Polisorbat 60
Cips
Zararlı içerik: Monosodyum glutamat
Dondurulmuş balık ve deniz ürünleri
Zararlı içerik: Tert-bütilhidrokinon
Paketlenmiş smoothie
Zararlı içerik: Fruktoz, ksantan sakızı
Pankek şurubu
Zararlı içerik: Yüksek fruktozlu mısır şurubu
Hindi
Zararlı içerik: Arsenik
Mikrodalga patlamış mısırı
Zararlı içerik: Trans yağlar
Sosisli sandviç
Zararlı içerik: Yüksek tuz, Orange B (gıda boyası)
Margarin
Zararlı içerik: Potasyum sorbat, trans yağ, soya yağı, gıda boyası
Şekerlemeler
Zararlı içerik: Yapay boya, fazla şeker, doymuş yağ
Turşu
Zararlı içerik: Yüksek tuz ve potasyum benzoat (koruyucu katkı madde)
Bulyon küpleri
Zararlı içerik: Monosodyum glutamat
Salata sosu
Zararlı içerik: Sodyum karboksimetil selüloz
İşlenmiş somon
Zararlı içerik: PCB (Poliklorlu bifenil)
Muffin
Zararlı içerik: Soya yağı, yüksek fruktozlu mısır şurubu ve trans yağlar
Beyaz un
Zararlı içerik: Klor dioksit
Tofu
Zararlı içerik: Magnezyum sülfat
Granola bar
Zararlı içerik: Şeker, mısır şurubu, sorbitol (yapay tatlandırıcı), soya yağı ve BHT
Jöle
Zararlı içerik: Şeker, gıda boyası ve pektin
Kurutulmuş meyve
Zararlı içerik: Sülfit
Kahve kreması
Zararlı içerik: Titanyum dioksit, trans yağlar ve şeker
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