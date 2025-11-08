Uludağ'da ormanda kaybolan 4 genç için arama çalışması başlatıldı
Uludağ'ın Sarıalan mevkiinde kaybolan 16-17 yaşlarındaki dört genç için JAK ve AFAD ekipleri seferber oldu; ormanlık alanda arama çalışmaları sürüyor
Giriş: 08.11.2025 - 21:09 Güncelleme: 08.11.2025 - 21:09
Bursa Uludağ'da ormanda kaybolan 4 gencin bulunması için arama çalışması yapılıyor.
Kirazlı Mahallesi Sarıalan mevkisinde 16 ve 17 yaşlarında 4 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ormanlık alandaki arama çalışmaları sürüyor.
