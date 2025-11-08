Uludağ'da ormanda kaybolan 4 genç için arama çalışması başlatıldı Uludağ'ın Sarıalan mevkiinde kaybolan 16-17 yaşlarındaki dört genç için JAK ve AFAD ekipleri seferber oldu; ormanlık alanda arama çalışmaları sürüyor

