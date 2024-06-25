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        Haberler Yaşam Uludağ'da yaban hayvanları fotokapanlarla görüntülendi

        Uludağ'da yaban hayvanları fotokapanlarla görüntülendi

        Bursa'da, yaban hayatının izlenmesi amacıyla Uludağ'ın farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlara geyik, ayı, tilki ve domuz gibi hayvanlarının görüntüleri yansıdı. Fotokapanı fark eden bazı hayvanların tepkileri ise dikkat çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 09:30 Güncelleme: 25.06.2024 - 09:30
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        Uludağ'da Doğa Koruma Ve Milli Parklar 2'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla farklı noktalara fotokapan yerleştirildi.

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        Yaban hayatı varlığının kayıt altına alındığı fotokapan çalışmalarıyla türlerin yayılış alanları, popülasyon dinamikleri ve yoğunlukları belirleniyor.

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        Fotokapanlara yansıyan görüntüler, kentte yaban hayatı çeşitliliğini de gözler önüne serdi.

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        Ormanlarda farklı bölgelere yerleştirilen fotokapanlara yiyecek arayan geyik, ayı, tilki ve domuz gibi hayvanlarının görüntüleri yansırken, fotokapanı fark eden bazı hayvanların tepkileri ise dikkat çekti.

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        #Uludağ
        #yaban hayvanları
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