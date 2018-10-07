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Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu yarın toplanacak

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan futbolcular yarın Limak Eurasia Kavacık İstanbul'da bir araya gelecek. Milliler, ilk çalışmasını da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde gerçekleştirecek

07 Ekim 2018 Pazar, 11:54 | Güncelleme: AA

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular, Fransa ile oynanacak özel maç ve Macaristan'la yapılacak 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası grup eleme karşılaşması için yarın toplanacak.

Limak Eurasia Kavacık İstanbul'da bir araya gelecek milliler, ilk çalışmasını da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

Milli takım, İstanbul'da 9 Ekim Salı günü yapacağı çalışmanın ardından özel maç için Fransa'ya gidecek. Fransa'nın Rouen kentinde 12 Ekim Cuma günü ev sahibi ekiple hazırlık maçını oynayacak milli takım, 16 Ekim Salı günü ise 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki son karşılaşmasında Macaristan'a konuk olacak.

Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Utku Yuvakuran (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Mert Yılmaz (Bayern Münih II), Yıldırım Mert Çetin (Gençlerbirliği), Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor), Adil Demirbağ (Fatih Karagümrük), Abdurrahim Dursun (Kırklarelispor), Yusuf Acer (Altınordu)

Orta saha: Alican Özfesli (Altınordu), Atakan Rıdvan Çankaya (Altay), Barış Alıcı (Fenerbahçe), Deniz Hümmet (Trelleborgs), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Yusuf Sarı (Clermont Foot Auvergne 63), Muhayer Oktay (Fortuna Düsseldorf II), Ahmet Canbaz (Eintracht Braunschweig), Orkan Çınar (Adana Demirspor), Melih Okutan (Boluspor)

Forvet: Umut Bozok (Nimes Olympique), Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep), Güven Yalçın (Beşiktaş)

 

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