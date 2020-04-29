Ümraniye'de kumar oynayan 16 kişiye para cezası kesildi

AA

Ihlamurkuyu Mahallesi Petrolyolu Caddesi'nde Yasin Y'nin evinin bir odasını kumarhaneye çevirdiği bilgisi edinilmesi üzerine Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, eve çok sayıda kişinin girdiği görüldü.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, söz konusu odadaki masanın üzerinde iskambil kağıdı ve 445 lira buldu.

Doğanevler Mahallesi'nde de bir kıraathanenin açık olduğu bilgisi üzerine adrese giden polis ekipleri, iş yerinin açık olduğunu ve içeride oyun oynatıldığını belirledi.

Polis ekipleri iki adreste kumar oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 16 kişiye toplam 61 bin 905 lira para cezası kesti.

Çok sayıda oyun kartı ve pula el konulurken, ruhsatsız olduğu belirlenen 2 yer de zabıta ekiplerince mühürlendi.

Evinin bir odasını kumarhaneye çeviren Yasin Y. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan da işlem yapıldı.

,Safiye Gören