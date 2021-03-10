Siz de mübarek kandil gününde evinizde bulunan malzemelerle un helvası yapabilir ve komşularınıza ikram edebilirsiniz. Yapımı oldukça kolay olan un helvası tarifi için gereken malzemeler haberimizde yer alıyor.

UN HELVASI TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

100 gram margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

Şerbeti için:

3.5 su bardağı şeker

4 bardak su

UN HELVASI NASIL YAPILIR?

Un helvanıza ilk önce şerbeti yaparak başlayın. Tencereye şeker ve suyu ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırın. Şerbetin kıvamı koyulaşınca altını kısın.

Daha sonra başka bir tencereye margarin ve sıvı yağı koyun.

Eriyen yağın içine unu yavaş yavaş ekleyin. Unu eklerken karıştırmayı unutmayın.

Unu kavurmaya devam ederken unun kokusu geldiğinde ve rengi dönmeye başladığında şerbeti içine ekleyin.

Un şerbeti tamamen çekene kadar karıştırmaya devam edin.

Kıvamı hazır hale gediğinde tencereyi ocaktan alın ve bir kaşık yardımı ile helvaya şekil verin.

UN HELVASI YAPMANIN PÜF NOKTASI

Unun içine şerbeti dökerken hiç durmadan karıştırmak çok önemlidir. Yoksa un topak topak olur ve helvanın kıvamı tutmaz. Bu sebepten dolayı şerbeti eklerken hiç durmadan hızlıca karıştırılması gerekir.

Unu rengi tam döndüğü anda şerbeti dökmelisiniz. Unu yakmamaya dikkat edin.