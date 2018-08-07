UNAM (Pumas) - Necaxa maçı heyecanı

Meksika Kupa MX Apertura Grup 4 maçında UNAM (Pumas) ile Necaxa, 08 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:00. 3 puanlı UNAM (Pumas) 1. sırada bulunuyor, Necaxa 3 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi UNAM (Pumas), son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Necaxa, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'dan 444 kodlu maçta; İddaa oynayanlar UNAM (Pumas) kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 3.00, Necaxa sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.
UNAM (Pumas) son hafta oynanan Atlas maçında 0-3 kazandı.
Necaxa ise Lobos BUAP karşılaşmasında 1-0 kazandı.
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