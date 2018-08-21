UNAM (Pumas) - Queretaro maçı öncesi rakamlar

Meksika Liga MX Apertura maçında UNAM (Pumas) ile Queretaro, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:00. Maç öncesi UNAM (Pumas) 10 puanla 5. sırada, Queretaro 5 puanla 11. sırada bulunuyor. UNAM (Pumas), son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Queretaro, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 497. İddaa'da UNAM (Pumas) kazanır 1.60, berabere biter 3.20, Queretaro kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

UNAM (Pumas) son hafta oynanan Queretaro maçında 1-1 berabere kaldı.

Queretaro ise UNAM (Pumas) maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan UNAM (Pumas), 5 gol attı ve 3 gol yedi.

Queretaro, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Queretaro, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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