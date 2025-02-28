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        Haberler Kültür-Sanat Müzik UNESCO Müzik Ödüllü Alim Quasimov AKM'ye geliyor

        UNESCO Müzik Ödüllü Alim Quasimov AKM'ye geliyor

        Dünyanın önde gelen muğam yorumcularından, UNESCO Müzik Ödüllü Alim Quasimov ve muğam geleneğinin yaşayan en iyi kadın ses sanatçısı Fergana Qasimova 6 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 00:05 Güncelleme: 28.02.2025 - 00:05
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        UNESCO Müzik Ödüllü Alim Quasimov AKM'ye geliyor
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        Atatürk Kültür Merkezi ayın konserinde Azerbaycan klasik müziği olan muğam müziğinin iki büyük ismini sanatseverlerle buluşturuyor. Azerbaycan muğam sanatının en önemli temsilcilerinden biri kabul edilen Alim Qasimov’un kızı ve öğrencisi Fargana Qasimova ile birlikte vereceği konser müzikseverlere Asya topraklarından eşsiz nameler sunacak. Verdiği konserler tüm dünyada büyük ilgi gören ve Türkiye’de de ciddi bir dinleyici kitlesi bulunan Qasimov, mükemmel tekniği ve seçkin repertuarıyla 6 Mart tarihinde AKM’de sevenleriyle buluşacak.

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        Alim Qasimov kimdir?

        Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak 1957 yılında dünyaya gelen Alim Qasimov, Muğam geleneğinin en önemli sanatçılarından biri hâline gelmiş ve Azerbaycan müziğinin yaşayan hazînesi olarak ün yapmıştır. Erken yaşlardan beri muğam geleneğine büyük ilgi duyan Qasimov, 19 yaşındayken kendine müzikle alakalı bir yol çizmeye karar vermiş, Asaf Zeynallı Müzik Okulu (1978-1982) ve Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde (1982-1989) öğrenimini tamamlayarak ünlü muğam üstâdı Aghakhan (Ağahan) Abdullayev’in öğrencisi olmuştur.

        Qasimov ilk kez 1988 yılında Semerkand’da katıldığı Uluslararası Geleneksel Müzik Festival ve Sempozyumu’nda aldığı ödül ile adını duyurdu. 1988 yılından beri Azerbaycan muğam müziğini yaymak için dünyanın her yerinde birçok festivale katıldı ve önemli konser salonlarında icrâda bulundu. 1999 yılında, dünya barışına müzikal açıdan verdiği katkılardan dolayı Uluslararası Müzik Konseyi tarafından UNESCO Müzik Ödülüne layık görülen Alim Qasimov, 1995 yılından beri hem öğrencisi hem de kızı olan Fergana Qasimova ile birlikte sahneye çıkıyor. Fergana Qasimova, muğam geleneğinin yaşayan en iyi kadın ses sanatçısı olarak tanınıyor.

        Alim Quasimov & Fargana Qasimova Ensemble-AKM Ayın Konseri; 6 Mart 20.30’da Türk Telekom Opera Salonu’nda...

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        #Alim Quasimov
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #konser
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