Union La Calera - Universidad Catolica maçı öncesi rakamlar

Union La Calera ve Universidad Catolica, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 22:00. Union La Calera 35 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Universidad Catolica 39 puanda ve 1. sırada. Union La Calera, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Universidad Catolica son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 470 kodlu maçı oynayanlar; Union La Calera galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 2.90, Universidad Catolica galibiyet oranı 2.10. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Union La Calera son hafta oynanan Colo_Colo maçında 0-1 yenildi.

Universidad Catolica ise Huachipato karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Union La Calera, 16 gol attı ve 10 gol yedi.

Universidad Catolica, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Universidad Catolica 9 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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