Universidad de Chile - Deportes Temuco rakamlar

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Universidad de Chile, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Deportes Temuco takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 02:00. 35 puanlı Universidad de Chile 6. sırada bulunuyor, Deportes Temuco 22 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Universidad de Chile, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Deportes Temuco, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 283. İddaa'da Universidad de Chile kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Deportes Temuco kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Universidad de Chile son haftadaki Santiago Wanderers müsabasında 0-1 kazandı.

Deportes Temuco ise Antofagasta maçında 1-0 kazandı.

Universidad de Chile, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 14 gol yedi.

Deportes Temuco, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Deportes Temuco, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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