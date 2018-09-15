Universitario Sucre - Wilstermann karşılaşma önü

Universitario Sucre ve Wilstermann, 16 Eylül 2018 Pazar günü Bolivya Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:00. Universitario Sucre 6 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Wilstermann 15 puanda ve 6. sırada. Universitario Sucre son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Wilstermann, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 761 kodlu maçı oynayanlar; Universitario Sucre galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Wilstermann galibiyet oranı 0.00.

Universitario Sucre son hafta oynanan Real Potosi maçında 3-1 kazandı.

Wilstermann ise Bolivar karşılaşmasında 4-2 kazandı.

Universitario Sucre, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Universitario Sucre, kendi sahasında 4 gol attı, 7 gol yedi.

Wilstermann, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Wilstermann, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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