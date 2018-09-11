Universitario - UTC Cajamarca maçı rakamları

Peru Premier Lig Clausura maçında Universitario ile UTC Cajamarca, 12 Eylül 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 04:00. Ev sahibi Universitario, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. UTC Cajamarca, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 455. İddaa'da Universitario kazanır 1.60, berabere biter 3.10, UTC Cajamarca kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Universitario son hafta oynanan Comerciantes Unidos maçında 0-2 kazandı.

UTC Cajamarca ise Comerciantes Unidos maçında 1-3 yenildi.

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