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        Haberler Gündem Teyit Üniversite öğrencisinin eğitimi için böbreğini satmak istediği iddiasına yalanlama

        Üniversite öğrencisinin eğitimi için böbreğini satmak istediği iddiasına yalanlama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bir üniversite öğrencisi, CİMER'e başvurup, eğitimini devam ettirebilmesi için böbreğini satmak istediğini söylüyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 16:16 Güncelleme: 16.08.2024 - 16:16
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        Üniversite öğrencisinin eğitimi için böbreğini satmak istediği iddiasına yalanlama
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        Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "CİMER'e başvuran üniversite öğrencisinin eğitimi için böbreğini satmak istediği" iddiasının manipülasyon olduğu belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlgili birimler tarafından yapılan araştırma sonucu, bahse konu şahsın İstanbul'da bir vakıf üniversitesinde tam burslu öğrenci olduğu, bir kamu görevlisi ile ev arkadaşlığı yaptığı ve tatil dönemlerinde boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla çalıştığı tespit edilmiştir. Şahsın aile fertleri, çocuklarını maddi olarak desteklediklerini, finansal açıdan herhangi bir sıkıntı yaşatmadıklarını beyan etmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz."

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        #cimer
        #üniversite
        #böbreğini satmak isteyen öğrenci
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