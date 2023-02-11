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Üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu! YÖK'ten açıklama geldi

Üniversiteler, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrasında üniversiteler YÖK kararıyla tatil edildi. Öte yandan YÖK tarafından yapılan açıklamayla üniversitelerin açılacağı tarih de kamuoyuyla paylaşıldı. İşte üniversitelerin açılacağı tarih...

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  • Üniversiteler tatil mi? YÖK'TEN AÇIKLAMA! Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte merak edilen tarih

    Üniversiteler tatil mi? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6  büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremden etkilenen 10 ilde OHAL ilan edildi. Tüm yudu yasa boğan felaket sonrası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullar tatil edildi. YÖK'ten ise üniversitelerin tatil edilmesiyle ilgili açıklama geldi. İşte "Üniversiteler tatil mi? Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorularının cevabı ve üniversitlerin açılacağı tarih...
  • Üniversiteler tatil mi? YÖK'TEN AÇIKLAMA! Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte merak edilen tarih

    TÜRKİYE DEPREM İLE SARSILDI

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

    AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.
  • Üniversiteler tatil mi? YÖK'TEN AÇIKLAMA! Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte merak edilen tarih

    TÜM TÜRKİYE'DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye’de okullarımızı 20 Şubat’a kadar tatil ediyoruz." ifadelerini kullandı.
  • Üniversiteler tatil mi? YÖK'TEN AÇIKLAMA! Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte merak edilen tarih

    YÖK'TEN AÇIKLAMA: ÜNİVERSİTELERİN AÇILIŞI ERTELENDİ

    YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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