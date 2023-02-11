Üniversiteler tatil mi? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremden etkilenen 10 ilde OHAL ilan edildi. Tüm yudu yasa boğan felaket sonrası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullar tatil edildi. YÖK'ten ise üniversitelerin tatil edilmesiyle ilgili açıklama geldi. İşte "Üniversiteler tatil mi? Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorularının cevabı ve üniversitlerin açılacağı tarih...