Üniversitelerde yapay zeka ağı genişliyor

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025 devam ediyor.

Foruma katılan YÖK Başkanı Özvar, yapay zekanın yalnızca Türkiye’ye değil, tüm dünya toplumlarına çok hızlı bir şekilde giriş yapan önemli gelişmelerden biri olduğunu ve YÖK olarak bu alanda önemli adımlar attıklarını söyledi.

Türkiye'nin yapay zeka alanında en hızlı hareket eden ülkelerin başında geldiğini aktaran Özvar, şunları ifade etti: "2021 yılında büyük veri projesiyle bütün üniversitelere bir stratejik plan açıkladık. Bu plan dahilinde üniversitelerimiz aslında yapay zekanın en önemli altlığını teşkil eden büyük veri projesine başladılar. Akabinde, ikinci adımda yaptığımız önemli faaliyetlerin başında gerek ön lisans gerekse lisans düzeyinde üniversitelerimizde yapay zeka temelli programlar açmak olmuştu. Bu açıdan Yükseköğretim Kurulunun ortaya koyduğu perspektifin sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ve dünyada da takdirle izlendiğini söyleyebilirim. Zira bildiğiniz üzere yapay zeka aslında çok hızlı gelişen ama uzmanı az bir alandır. Bu sebeple bizim ilk yapmaya çalıştığımız şey, lisans ve ön lisans düzeyinde gerek yapay zekayı inşa edecek gerekse onu iyi kullanacak nesilleri yetiştirmektir."