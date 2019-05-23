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Daimler CEO'su Dieter Zetsche, 13 yıldır yürüttüğü görevini bırakarak, 40 yıldır çalıştığı Alman şirketten emekli oldu.

Görevini Ola Källenius'a devreden Zetsche, şirketin hissedar toplantısının ardından çalışanlarına veda ederek Mercedes defterini şimdilik kapattı. Öyle ki, Zetsche'nin 2021 yılında Daimler'in Danışma Kurulu'na başkanlık etmesi bekleniyor.

Ünlü CEO'ya bir veda da, Daimler şirketlerinden Mercedes'in en büyük rakibi BMW'den geldi. Münih merkezli üretici yayınladığı reklam filmi ile, Zetsche'nin son CEO olarak son gününe yer verdi.

Filmin son kısmında, Mercedes S Serisi tarafından evine bırakılan Dieter Zetsche'nin, 'sonunda özgür' mesajı eşliğinde BMW i8 Roadster'ına binerek hızlı bir şekilde yola koyulduğu görülüyor.

Kapanış sahnesinde ise, BMW'nin Zetsche'ye yönelik 'uzun yıllar boyunca ilham verici rekabetin için teşekkürler' mesajına yer veriliyor.

Bu noktada, filmde Zetsche'nin sahnelerinde kendisinin değil, ona çok benzeyen bir oyuncunun rol aldığını belirtelim.

BMW'nin bu hamlesine, Daimler'in yanıtı ise gecikmedi. Şirketten yapılan açıklamada, "Bizce patronumuz (filmdeki i8) bunun yerine emekliliğinde gerçek beygir gücünü tercih eder. Yine de takdiriniz ve hoş çekişmeniz için teşekkürler" ifadesi kullanarak Zetsche'nin hibrit motora sahip i8 kullanmayacağı ima edildi.