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Koltuğu bırakmasına günler kala uyarılarını sıraladı!

HABERTURK.COM

Daimler CEO'su Dieter Zetsche, şirketin geleceği hakkında bir takım uyarılarda bulundu. Koltuğunu kısa bir süre içinde devretmeye hazırlanan ünlü CEO, kendisinden sonra gelecek yöneticileri zor günlerin beklediği uyarısında bulunarak, "Önümüzde birçok zorluk olduğu görülüyor. İleriye doğru adım atmak kolay olmayacak" dedi. Mercedes'in elektrikli ve otonom otomobiller geliştirmek için Ar-Ge'ye harcadığı tutarın bir yıl içinde yüzde 75 artarak 15.7 milyar dolara çıktığını bildiren Zetsche, Daimler'in yeni hedefinin ise 'elektrikli otomobilleri kârlı bir iş modeli haline getirmek' olması gerektiğini kaydetti. Yiğitcan Yıldız'ın haberi...

daimler

Mayıs ayı sonunda görevini devretmeye hazırlanan Mercedes-Benz'in çatı şirketi olan Daimler'in CEO'su Dieter Zetsche, kendisinden sonra gelecek yöneticileri zor günlerin beklediğini söyledi.

Norveç'in başkenti Oslo'da katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulunan Zetsche, Alman üreticinin Ar-Ge faaliyetlerinin ardından yeni kazanç yolları bulması gerektiğini belirtti.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, Zetsche, "Önümüzde birçok zorluk olduğu görülüyor. Küresel ekonomik yavaşlama bunlardan biri. İleriye doğru adım atmak kolay olmayacak" dedi.

AR-GE HARCAMALARI YÜZDE 75 ARTTI

CEO'nun verdiği bilgiye göre, Mercedes'in elektrikli ve otonom otomobiller geliştirmek için Ar-Ge'ye harcadığı tutar bir yıl içinde 9 milyar dolardan 15.7 milyar dolara çıkmış durumda.

Şirketin harcamalarının yüzde 75 arttığı dönemde dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de daralma yaşanması da Zetsche'yi endişendiren bir diğer faktör olarak öne çıkıyor. Öyle ki, son 9 aydır satışların düştüğü Çin pazarı, Mart ayında da yüzde 5.2 oranında daraldı.

Şartlar böyle iken, Mercedes Tesla Model S rakibi elektrikli otomobilini yaz aylarında satışa çıkarmayı planlıyor. Fakat, şirkete yakın kaynaklar Daimler'in müşteri talebinden emin olmadan diğer elektrikli modellerini seri üretime almaya mesafeli baktığını aktarıyor.

2009 yılında Tesla'nın yüzde 9.1 oranındaki hissesini 50 milyon dolar karşılığında alan Alman şirket, batarya teknolojileri hakkında Tesla'dan yeterli bilgiyi aldıktan sonra hisselerini 2014 yılında 780 milyon dolara sattı.

Bu süreçte, ilk seri üretim elektrikli aracını Smart markası ile 2010 yılında pazara sunan Daimler, Mercedes logolu elektrikli otomobilini ise 2014 yılında tanıttı.

'MÜŞTERİLER TRENİ KAÇIRANI SEVİYOR'

Aslında, Daimler'in elektrikli otomobillerden kâr etme endişesinin, diğer üreticiler için de geçerli olduğu söylenebilir. Uzmanlar, sektörün şikayetçi olduğu yüksek fiyatlı bataryaların ise, ancak pil hücresi üretimine yatırım yaparak uygun fiyatlara elde edilebileceğini bildiriyor.

Bu kapsamda, maliyetlerin yüksekliğinden dolayı fiyatları bir hayli yüksek olan günümüz elektrikli otomobillerin, 2025 yılında içten yanmalı otomobiller ile aynı fiyatlara satılabileceği öngörülüyor.

Daimler'e geri dönersek, Mercedes'in elektrikli otomobili olan EQC'nin, tasarruf sağlamak amacıyla şirketin içten yanmalı motora sahip otomobilleri ile aynı hatta üretildiği biliniyor.

Önümüzdeki yıllarda EQ ailesini genişletmeyi planlayan Alman şirket, hem yeni elektrikli otomobillerini geliştirmek hem de pil hücresi üretimi yapmak adına 10 milyar dolarlık bir yatırımı gözden çıkarmış durumda.

Alman markaların elektrikli otomobil trendini yakalamakta geç kaldığı eleştirilerine katılmadığını belirten Daimler CEO'su Zetsche, "Son 40 yıldır, Alman üreticilerin tüm önemli trendleri kaçırdığı söylendi. Fakat, müşterilerin 'tren'i kaçıran firmaların otomobillerini tercih ettiğini görüyoruz" ifadesini kullandı. 

2006 yılında şirketin tepe koltuğunu devralan Dieter Zetsche, o dönem adı DaimlerChrysler olan şirketin Chrysler kısmını satarak, Mercedes'i 2016'dan bu yana global ölçüde en çok araç satan premium marka haline getirmesi ile biliniyor.

Zetsche'nin açıklamalarına göre, Daimler'in yeni hedefi ise elektrikli otomobilleri kârlı bir iş modeli haline getirmek.

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