Ünlü isimlerden Aysu Türkoğlu'na tebrik yağdı

Geçtiğimiz yıl 21 yaşındayken 29-30 Temmuz 2022'de İngiltere-Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada 60 kilometre yüzerek geçen ve bunu başaran en genç Türk sporcusu olan Aysu Türkoğlu, yeni hedefi olan Kuzey Kanalı'nı geçerek adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

Aysu Türkoğlu, İrlanda - İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı geçmek için kulaç atmaya başladı. Yüzüş sırasında Türkoğlu zaman zaman denizanaları ile tehlikeli bölgelerden geçti.

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40 kilometrelik uzun parkurda Aysu'ya bazı anlarda yunuslar da eşlik etti. Deniz suyu sıcaklığı 13 derecelerde seyrederken Aysu hedefi için kulaç atmaya devam etti. Aysu Türkoğlu, 11 saat 48 dakikanın sonunda Kuzey Kanalı'nı geçen ilk Türk kadın unvanına sahip oldu.

Ünlü isimler de yaşadığı mutluluğu sosyal medya üzerinden Aysu Türkoğlu'na yayımladıkları tebrik paylaşımlarıyla dile getirdi.