Ünlü olmadan önce reality şovlarda yer aldılar
Aralarında Lady Gaga, Beyonce, Meghan Markle'ın da bulunduğu ünlü isimler, büyük çıkışlarını yapmadan önce televizyon ekranlarında realite şovlarda boy gösterdi
Lady Gaga
Oscar ve Grammy ödüllü ünlü şarkıcı ve oyuncu, dünyaca ünlü bir sanatçı olmadan önce, 2005'te MTV'de yayınlanan realite dizisi ‘Boiling Point'te boy gösterdi.
Jon Hamm
Ünlü oyuncu henüz 25 yaşındayken, 1996 yılında, ‘The Big Date’ adlı TV şovundaydı.
Meghan Markle
Prens Harry ile evlenmeden önce ABD'de oyunculuk kariyerini sürdüren Meghan Markle, 'Suits' dizisiyle büyük çıkışını yakalamadan önce 2006'da ‘Deal or No Deal’ adlı yarışma programında iki sezon yer aldı. Yarışma, Türkiye'de ‘Var mısın Yok musun’ adıyla biliniyordu.
Beyonce
Beyonce, dünyaca ünlü bir pop yıldızı haline gelmeden önce, 1993 yılında henüz 12 yaşındayken Girl Tyme grubunun bir parçası olarak ‘Star Search'te yarıştı.
Emma Stone
Emma Stone, TV'ye ilk çıkışını 2004 yılında yetenek yarışması realite şovu ‘In Search of the New Partridge Family'de Laurie Partridge rolüyle yaptı. Ancak pilot bölüm hiçbir zaman yayınlanmadı.
Cardi B
'Bodak Yellow' adlı hit şarkısıyla büyük çıkış yakalamadan önce Cardi B, 2015'te ‘Love & Hip Hop: New York’ programının altıncı sezonuna katıldı.
Kesha
Çıkış şarkısı 'Tik Tok'u yayınlamadan çok önce Kesha, 2005 yılında Paris Hilton ve Nicole Richie'nin popüler reality şovu ‘The Simple Life'ta kısa bir süre göründü.
Laverne Cox
Ödüllü 'Orange is the New Black' dizisinde rol almadan önce Laverne Cox, 2008'de 'I Want to Work for Diddy' dizisinin ilk sezonunda yarışmacı olarak yer aldı.
Julianne Hough
ABD'li dansçı, şarkıcı ve oyuncu Julianne Hough, 2006 yılında ABC'de yayınlanan yarışma programı ‘Show Me the Money'deki dansçılardan biriydi.