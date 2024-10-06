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        Haberler Dünyadan Ünlü oyuncu Daniel Day Lewis'in film çekiminde park cezası - Magazin haberleri

        Ünlü oyuncu Daniel Day Lewis'in film çekiminde park cezası

        Ünlü oyuncu Daniel Day-Lewis'in 7 yıl sonra sinemaya dönüş filminin çekimlerinde kullanılan araçlara polis, park cezası kesti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 17:31 Güncelleme: 06.10.2024 - 17:31
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        Başrollerinde Daniel Day-Lewis ve Sean Bean'in yer aldığı filmin çekimleri, trafik görevlilerinin filmde kullanılan araçlara ceza kesmeye başlamasıyla kesintiye uğradı.

        Üç Oscar ödüllü Day-Lewis ve 26 yaşındaki oğlu Ronan'ın birlikte yazdığı yeni uzun metrajlı film 'Anemone'un çekimleri İngiltere'nin Chester şehrinde yapılıyordu.

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        Cheshire West ve Chester Belediyesi, film yapımcılarının yol kenarlarına park etme ve bazı yerlerde yol kesme başvurularını reddetti.

        Yoldan geçenler, trafik yetkililerinin Overleigh Yolu boyunca çift sarı çizgilere park etmiş olan 1980'lerden kalma bir dizi araca ceza kağıdı yerleştirdiğini gördü.

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        Film ekibinin, yol kapatma teklifini reddettiği öğrenilen kent konseyiyle görüşmek üzere başvurduğu öğrenildi.

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        Söz konusu film, Daniel Day-Lewis'in 2017'de oyunculuğu bırakmasından sonraki ilk uzun metrajlı çalışması. Paul Thomas Anderson'ın 2017 yapımı 'Phantom Thread' filminde oynadıktan sonra oyunculuğu bırakan ve o zamandan beri büyük ölçüde kameralardan uzak bir hayat yaşayan Lewis, oğlu Ronan Day-Lewis'in yönettiği 'Anemone' adlı filmde başrol oynuyor.

        #Daniel Day Lewis
        #park cezası
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