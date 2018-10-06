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ANADOLU KADININ ETKİSİNDE KALDI

Devletin, ressamları 1942'de Anadolu'ya gönderdiği programda babaannesinin Anadolu kadınından çok etkilendiğini ve onları resimlerinde kullandığını ifade eden Rahmi Eyüboğlu, "Bakıyorsunuz Eren Hanım'ın resminde Ege'deki çalışan kadın var. Bir bakıyorsunuz Eren Hanım'ın resminde Karadeniz'de odun taşıyan kadın da var ve bakıyorsunuz Çorum'daki halayda dans eden kadınlar da var." dedi.