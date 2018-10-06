Ünlü ressamların torunu Anadolu kültürünü sergilerle yaşatıyor
06.10.2018 - 14:06 | Güncelleme: AA
Bedri Rahmi ve Eren Eyüboğlu'nun torunu Rahmi Eyüboğlu, babaannesinden kendisine miras kalan resimleri sergileyerek Anadolu kültürünü yaşatıyor
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Türkiye'nin en önemli kadın ressamlarından biri olan Eren Eyüboğlu'nun torunu Rahmi Eyüboğlu, babaannesinden kendisine miras kalan resimleri sergileyerek Anadolu kültürünü yaşatıyor.
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AA'nın haberine göre Romanya'nın Yaş kentinde ilk resmini yapan Rumen ressam Ernestine Leibovici, Paris'te Andre Lhote'un atölyesinde tanıştığı şair, yazar ve Türk ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu ile 1936'da evlendikten sonra Eren Eyüboğlu ismini aldı.
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O dönem etkisinde kaldığı Anadolu kadınını fırçasıyla eserlerine yansıtan sanatçının en büyük esin kaynağı da Anadolu'nun folkloru, coğrafyası, kültür zenginlikleri ve insanı oldu. Hatta Türk edebiyatının en önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar, bir eserinde Eyüboğlu'nu "Anadolu'yu görmüş Pisanello" olarak tanımladı.
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Eren Eyüboğlu'nun torunu Rahmi Eyüboğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1988'de vefat eden babaannesinin resimleri, duvar resimleri, panoları ve mozaikleriyle adından dünya çapında söz ettirerek, literatüre Türk kadın ressam olarak girdiğini vurguladı.
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ANADOLU KADININ ETKİSİNDE KALDI
Devletin, ressamları 1942'de Anadolu'ya gönderdiği programda babaannesinin Anadolu kadınından çok etkilendiğini ve onları resimlerinde kullandığını ifade eden Rahmi Eyüboğlu, "Bakıyorsunuz Eren Hanım'ın resminde Ege'deki çalışan kadın var. Bir bakıyorsunuz Eren Hanım'ın resminde Karadeniz'de odun taşıyan kadın da var ve bakıyorsunuz Çorum'daki halayda dans eden kadınlar da var." dedi.
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Babaannesinin herkesin fikrine saygı duyan biri olduğunu anlatan Rahmi Eyüboğlu, bir gün resim yaparken resmin olup, olmadığını sormak için evin bahçıvanının görüşüne başvurduğunu ve o görüşe göre de yaptığı resmi tekrar düzenlediğini aktardı.
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"İSLAMİYETİ SEÇTİ EREN İSMİNİ ALDI"
Rahmi Eyüboğlu, babaannesinin evlendikten sonra kayınvalidesinin hoşgörülü olmasından etkilenerek, dinini değiştirdiğini dile getirerek, şunları anlattı:
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"Dedemin annesi, bizim 'bal nene' dediğimiz Lütfiye anne aynı zamanda Eren Hanım'ın da kayınvalidesiydi. Lütfiye anne beş vakit namazını kılan dini bütün bir kişiydi. Tahmin ediyorum ki kayınvalidesi ona 'dinini değiştireceksin' diyerek baskı yapmamış. Eren Hanım, kayınvalidesi Lütfiye anneden bu hoşgörüyü ve anlayışı görünce kendisi Müslüman olmak istemiş."
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"Babaannemin ismi Ernestine idi. Müslüman olmaya karar verince ona Eren ismini koymuşlar o da kabul etmiş. Ama hakikaten ermiş bir insan gibiydi benim babaannem."
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EREN EYÜBOĞŞU-YAŞAMI VE İŞLERİ SERGİSİ
Sanatçının eserlerinin önemli sanat merkezlerinde sık sık sergilendiğini ve sanatseverlerin büyük ilgisiyle karşılaştıklarını vurgulayan Rahmi Eyüboğlu, başkentin en önemli modern sanat merkezlerinden biri olan CerModern'in yeni sezona Eren Eyüboğlu'nun şimdiye kadar açılmış en kapsamlı "Eren Eyüboğlu-Yaşamı ve İşleri" isimli sergisinin 5 Ekim'de başladığını söyledi.
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Serginin aynı zamanda küratörlüğünü yapan ve CerModern Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer, açılış etkinliğinde, AA muhabirine, 205 eser ile bugüne kadarki Eren Eyüboğlu'nun en geniş kapsamlı sergisini başkentte yaptıklarını söyledi.
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Sanatseverlerin sergiyi 10 Mart 2019'a kadar gezebileceğini belirten Tümer, "Uzunca bir süre açtık. Genelde biz 4 ay açarız. Ama bu sergiyi 6 aylık bir sürece yayarak, Ankaralı izleyicilerin doya doya Eren Eyüboğlu ile tanışmalarını arzu ettik." dedi. Sergide, Eyüboğlu'nun seramik, kara kalem, yağlı boya, sulu boya ve guaj boya eserlerinin yanı sıra eskizleri ve özel fotoğrafları da yer alıyor.
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