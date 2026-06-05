Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın oğlu Demir liseden mezun oldu

Sunucu Özlem Yıldız, 2007 yılında dünyaya gelen oğlu Demir'in lise mezuniyetini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yıldız, oğluyla fotoğrafının altına "Bazı anlar vardır hayatında duyguların en tepededir ama anlat desen kelimeler çıkmaz..Dün benim için böyle bir gündü daha dün gibi diyerek başlamadan.. Özet olarak iyiki senin annenim Demir'im. Yolun hep açık olsun" notunu düştü.

Özlem Yıldız, 2005'te Sinan Serter ile evlenmiş, 2013 yılında ise bu evliliği sonlandırmıştı.