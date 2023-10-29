31 Şurada Paylaş!









DEVRİM ÖZKAN

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı en büyük bayramdır. Kutlu olsun!

Ne mutlu bugüne şahit olabilmek, ne gururlu!

Atam! Sen ne büyük bir akılsın, ne büyük bir fikirsin!

Sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil, tüm dünya için örnek bir lidersin!

Cesaretin, aklın, vicdanın ve karakterin en büyük temsilisin!

Bin minnet, bize emanet ettiğiniz bu vatana, bu bayrağa, bu Cumhuriyet'e, bin rahmet, bu uğurda canını feda etmiş, askere, kadına, çocuğa... Sen çok yaşa Cumhuriyet, sen çok yaşa!

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe... Ne mutlu Türk'üm diyene! Çok yaşa Cumhuriyet Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun.