Ceyda Düvenci: İlk kar meselesini biraz abartmış olabiliriz

07.01.2019 - 14:09 | Güncelleme:

İstanbul'da beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde etkili oldu. İşte ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları kar manzaralı paylaşımlar...

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    İstanbul'da beklenen kar yağışı dün akşam önce yüksek kesimlerde başlayarak kısa süre içinde tüm şehri etkisi altına aldı.Ünlü isimlerde çektikleri kar manzaralı fotoğrafları Instagram hesaplarından paylaştılar. İşte ünlülerin kar paylaşımları... 

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    CEYDA DÜVENCİ 

    İlk kar meselesini biraz abartmış olabiliriz.

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    HANDE DOĞANDEMİR

    Karlarla uğurluyor bugün bizi İstanbul

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    ESRA EROL

    Bizde durum bu...

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    DEMET AKALIN

    Uludağ gibi oldu bizim buralar...

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    BUSE VAROL

    Günaydın, sabah 09.06

  • 7Ünlülerin kar paylaşımları - Magazin haberleri
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    GONCA VUSLATERİ

    Cihangir'e yılın ilk karına rastladım şu anda... Evde elektrikler yok şansa bak...

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    BİRCE AKALAY

    Ve beklediğimiz kar geldi.

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    BENGÜ

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    ÖZLEM ADA ŞAHİN

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    MURAT DALKILIÇ

    İlk kar görüşü

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    SEREN SERENGİL

     

  • 13Ünlülerin kar paylaşımları - Magazin haberleri
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    DOĞA RUTKAY

     

     

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    DİDEM SOYDAN

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    KERİMCAN DURMAZ

  • 16Ünlülerin kar paylaşımları - Magazin haberleri
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    FATİH UREK

    Günaydın İstanbul

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    HANDE ATAİZİ

     

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    MUSTAFA CECELİ

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    ÖZLEM YILDIZ

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