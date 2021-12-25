Üreticilerden kış lastiği uyarısı 0:00 / 0:00

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Havaların yurt genelinde soğuması ve yurdun bazı kesimlerinde etkisini artıran kar yağışları, her yıl olduğu gibi bu yıl da kış lastiklerini gündeme getirdi.

Ticari araçlar için 1 Nisan 2022'ye kadar zorunlu olan ve her kış binlerce sürücü tarafından tercih edilen bu lastiklerin, özellikle sıcaklıklarının 7 derecenin altına indiği şartlarda etkili olduğu ve yaz lastiklerine kıyasla yola daha iyi tutunma sağlayarak fren mesafesini kısalttıkları belirtiliyor.

Avrupa Lastik ve Kauçuk Üreticileri Derneği (ETRMA) verilerine göre, 90 kilometre hızla seyreden ve üzerinde kış lastiği bulunan bir aracın fren mesafesi, yaz lastiği ile yol alan bir araca göre soğuk yol yüzeyinde yüzde 10 (1 binek araç boyu) kısalıyor. 50 kilometre hızla seyrederken ise aradaki fark yüzde 18'e (2 binek araç boyu) çıkıyor.

'HEM GÜVENLİK HEM YAKIT TASARRUFU SAĞLAR'

Sürüş güvenliği, aracın yere temasını sağlayan lastiklerden başladığını ifade eden AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, zorlu kış koşulları için özel olarak geliştirilen kış lastiklerinin, yaz lastiklerine oranla çok daha kısa frenleme ve çekiş gücü sağladığını bildirdi.

Özürün, "Kış lastikleri, +7 ile -40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı sırt desenlerine sahiptir. Kış lastiği soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağlar. Fren mesafesini yüzde 50’ye kadar kısaltır. Kışın kış lastiği, yazın yaz lastiği kullanıldığında her iki lastiğin yuvarlanma direnci düşük olacağından kullanım ömrü iki katına kadar uzar" şeklinde konuştu.

Kış lastiklerinin, yol ve yolcu güvenliğinin yanı sıra, yakıt tasarrufu avantajı da sunduğunu vurgulayan Özürün, "Kışın karlı zeminde kış lastiği kullanımı yol tutuşu artırarak patinajı azalttığı için daha az yakıtla daha uzun yol almanızı sağlar. Yaz mevsiminde kullanılan kış lastiği de yola daha fazla tutunma sağlayacağı için daha fazla yakıt sarfiyatına sebep olur. Bu nedenle kışın kış lastiği yazın yaz lastiği kullanmak çok daha ekonomiktir" dedi.

DÖRT ÇEKER OLMAYAN ARAÇLARA DA KAVRAMA SAĞLIYOR

Lastik üreticisi Goodyear'dan yapılan açıklamada da, kış lastiklerinin sıcaklıklar düştüğünde esneklik sağlamak üzere tasarlanmış olması nedeniyle, lastiğin daha büyük bir kısmının yola temas ettiği belirtildi.

Kış lastiğinin sırtında bulunan daha derin, daha belirgin ve farklı kılcal kanalların karın yakalanmasını sağladığı aktarılırken, böylece karlı zeminde yol tutuşunun da artırıldığı ve dört çeker olmayan araçların dahi yolu daha iyi kavrayabildiği aktarıldı.

Goodyear EMEA Bölgesi Tüketici Lastikleri Teknoloji Müdürü Laurent Colantonio, kış lastiklerinin daha güvenli olmalarının yanında, sadece kış aylarında kullanıldıkları taktirde standart lastiklere kıyasla daha dayanıklı olduklarını söyledi.

Bu lastiklerin yüksek sırt esnekliği aşınmalara karşı daha fazla direnç sağlarken, aynı zamanda dayanıklılığı ve kilometre ömrünü artırdıklarını kaydeden Colantonio, "Bu lastikler yalnızca hava sıcaklığının düşük olduğu zamanlarda (genellikle Kasım ile Mart arası) kullanıldığından, yaz lastiklerinin daha uzun süre kullanılabilmesini de sağlar" dedi.

KIŞ LASTİĞİ Mİ VE DÖRT MEVSİM LASTİK Mİ?

Fransız lastik üreticisi Michelin'den yapılan açıklamada ise, dört mevsim ile kış lastiğinin arasındaki farklara değinildi.

Lastik seçimi ne olursa olsun alınacak lastiklerin kış sertifikasına sahip olması gerektiğine dikkat çeken Michelin, dört mevsim lastiklerin yıl boyunca hareketliliği sağlamak için tasarlandığını ve yaz/kış lastiklerinin çeşitli avantajlarından yararlanarak mevsim ne olursa olsun sürüş güvenliği sunduğunu bildirdi.

Açıklamada, dört mevsim lastiklerin, yoğun kar yağışı gibi aşırı hava koşullarının üstesinden gelmek için üretilmediği vurgulandı.

Dört mevsim lastiklerin ıslak zemin, hafif buzlanma ve hafif kar yağışı gibi koşullarda performansı sergilediği aktarılarak, bu yüzden dört mevsim lastiklerin kış koşulları ile nadiren karşılaşılan durumlarda ve mevsim geçişlerinde lastiklerini değiştirmek istemeyen sürücüler için önerildiği kaydedildi.

Şirketten yapılan açıklamada, kış lastiklerinin ise yoğun kar yağışı gibi zorlu hava koşullarının üstesinden gelmek için tasarlandığı ve 7°C'nin altındaki düşük sıcaklıklarda tam performans verdiğini belirtildi.

Bu lastiklerin, özel kauçuk yapısına ve sırt desenine sahip olmaları sebebiyle ıslak zeminde suyu en iyi şekilde tahliye ederek, suda kızaklama (aquaplaning) riskini en aza indirdiğine dikkat çekildi. Kış lastiklerinin üzerinde bulunan lameller (kılcal kanallar) sayesinde de karlı zeminde aracın çekiş gücü desteklediği belirtildi.