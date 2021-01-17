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HaberlerOtomobil
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Üretim azaldı, satışlar arttı

Toplam otomotiv üretimi geçen yıl 2019'a göre yüzde 11 azalarak 1 milyon 297 bin 854 adet, otomobil üretimi de yüzde 13 düşüşle 855 bin 43 adet oldu. 2020'de otomotiv pazarındaki toplam satışlar, bir önceki yıla göre yüzde 62 artış kaydederek 796 bin 200 adede çıktı. Geçen yıl 2019'a göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 17, Euro bazında da yüzde 19 azaldı

Üretim azaldı, satışlar arttı
AA

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD),2020 yılına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, geçen yıl toplam üretim 2019'a göre yüzde 11 azalarak 1 milyon 297 bin 854 adet oldu.

Otomobil üretimi de yüzde 13 azalarak 855 bin 43 adet olarak gerçekleşirken, traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 1 milyon 335 bin 957 adede ulaştı.

Türk otomotiv sanayisinin aralık ayı üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 149 bin 614 adet oldu. Aynı dönemde 92 bin 300 adet otomobil üretildi.

Otomotiv sanayisinin 2020 kapasite kullanım oranı yüzde 65 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil ve hafif ticari araç) yüzde 66, ağır ticari araçlarda yüzde 46 ve traktörde ise yüzde 51 oldu.

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİNDE DARALMA YÜZDE 8

2020'de ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 daraldı. Bu dönemde hafif ticari araç grubu yüzde 9 daralırken, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 8 arttı.

Pazara bakıldığında ise toplam ticari araç pazarı 2019'a göre yüzde 78, hafif ticari araç pazarı yüzde 77 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 82 arttı.

Baz etkisi dikkate alındığında, geçen yıl ticari araç pazarı 2017'nin yüzde 30 gerisinde kaldı. Sadece aralık ayında yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 57 bin 314 adet, traktör üretimi 4 bin 983 adet oldu.

2020'de iç pazarda yerli hafif ticari araç satışları yüzde 112 arttı.Geçen yıl otomotiv pazarındaki toplam satışlar, 2019'a göre yüzde 62 artış kaydederek 796 bin 200 adet oldu. Aynı dönemde otomobil pazarı da yüzde 58 artış gösterdi ve 610 bin 109 adet seviyesinde gerçekleşti.

Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, 2020'de toplam pazar yüzde 5, hafif ticari araç pazarı yüzde 20, ağır ticari araç pazarı yüzde 36 düşüş gösterdi. Otomobil pazarı ise iç pazardaki yüksek talebin etkisiyle 10 yıllık ortalamaların yüzde 2 üzerine çıktı.

2020'de otomobil pazarında yerli araç payı yüzde 41 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 64 olarak gerçekleşti. Bu dönemde dikkati çeken bir diğer gelişme ise yerli hafif ticari araç satışlarının 2019'a göre yüzde 112 artması oldu.

İHRACATTA İLK SIRADA

İhracatın şampiyonu yüzde 15 payla otomotiv oldu. Geçen yıl otomotiv ihracatı 2019'a göre adet bazında yüzde 27 azalarak 916 bin 543 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ihracatı yüzde 28 azalarak 596 bin 616 adet oldu. Traktör ihracatı da 2019'a göre yüzde 15 azalarak 13 bin 495 adet olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sektörü toplam ihracatın yüzde 15'ini gerçekleştirdi ve 15 yıldır üst üste ihracat şampiyonu oldu. Aralıkta toplam ihracatın yüzde 15,7'sini gerçekleştiren otomotiv sanayi, aylık sektörel ihracat sıralamasında da zirvede yer almaya devam etti.

26 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Geçen yıl 2019'a göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 17, Euro bazında ise yüzde 19 azaldı.

2020'de toplam otomotiv ihracatı 25,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 22 azalarak 9,3 milyar dolar oldu. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 23 azalarak 8,1 milyar Euro olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 20, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 11 azaldı.

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