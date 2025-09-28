Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşakspor - Denizli İdmanyurdu: 1-0

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta lider Uşakspor evinde grubun flaş takımlarından Denizli İdmanyurdu'nu tek golle mağlup ederek 4'te 4 yaptı: 1-0.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 18:15 Güncelleme: 28.09.2025 - 18:15
        Uşakspor - Denizli İdmanyurdu: 1-0
        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta lider Uşakspor evinde grubun flaş takımlarından Denizli İdmanyurdu'nu tek golle mağlup ederek 4'te 4 yaptı: 1-0. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi ekip 45+3'üncü dakikada takımın skorer ismi Efecan Barlık'ın golüyle 3 puana uzandı. Uşakspor bu sonuçla 4 hafta sonunda puanını 12 yaptı. Denizli İdmanyurdu ise 7 puanda kaldı.

